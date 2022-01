국민의힘, 尹 빼고 다 바꾼다…"의원들 당직 내려놓고 백의종군"

김기현 원내대표 사퇴 의사 철회 없어…절박한 심정 피력



[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 의원들이 모든 당직에서 사퇴하고 윤석열 대선후보를 위한 '백의종군'을 하기로 했다.

전주혜 원내대변인은 3일 국회에서 열린 국민의힘 의원총회 직후 기자들과 만난 자리에서 "국민의힘 의원 모두는 이제 모든 당직을 내려놓고 오직 정권교체를 위해 백의종군을 하겠다"며 "한 사람 한 사람이 각자 자리에서 사선을 지킨다는 각오로 버티겠다"고 밝혔다. 그러면서 그는"변화와 단결을 위해 지금부터 정권교체 깃발이 힘차게 나부끼게 할 것"이라고 강조했다.

전 대변인은 "오직 윤 후보로 정권교체를 하기 위해 온 힘을 모으며 후보 빼고 다 바꾼다는 방침으로 후보가 전권을 갖고 당과 선대위 이끌어야 한다고 의견을 모았다"며 "그동안 부끄러운 모습에 국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 말했다.

이날 김기현 원내대표와 김도읍 정책위의장은 선대위직은 물론 당직 사퇴 의사까지 나타냈다. 김 원내대표는 본인의 무한책임을 강조하며 사퇴 의사를 굽히지 않았다. 전 대변인은 "여러 의원들이 김 원내대표의 사임에 대해서 만류했지만 김 원내대표께서 누구라도 책임지는 사람 있어야 한다며 절박한 심정을 여러 차례 피력했다"며 "사퇴 의사가 워낙 강경하기 때문에 원내 지도부 사퇴가 철회되는 일은 없을 것"이라고 얘기했다.

이어 전 대변인은 "대여 투쟁도 중요하지만 당의 이번 대선 승리가 절체절명 위기에 있기 때문에 그것을 위해 본인의 직을 내려놓겠다는 심정이 강했다"며 "의원들도 그 부분에 대해 공감했고, 새로운 원내대표가 대여 투쟁을 잘할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr