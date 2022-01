[CES2022] 잉코, 전 세계에 혁신 '온열제품' 알린다

5~7일 미국 라스베이거스 CES2022 참가



전기방석·담요·온열찜질기 등 라인업 공개



"세계 시장에 혁신제품의 우수성 알릴 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국내 대표 프리미엄 온열 브랜드 '잉코(INKO)'가 5~7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회 'CES 2022'에서 자체 온열제품 선보인다.

국내 홈쇼핑에서 '완판 행진'을 이어온 잉코의 혁신 제품과 기술력을 감상할 수 있을 것으로 예상된다.

잉코가 이번에 선보이는 제품은 '극세사 전기담요', '전기방석 힐 스웨이드', '휴대용 온열찜질기' 등이다.

국내에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 '전기방석 힐 스웨이드' 제품의 경우 피부에 직접 닿는 사용감도 뛰어나고, 캠핑 등 야외활동 시 가벼운 이염이나 오염물에 노출되더라도 물티슈로 가볍게 닦아 제거할 수 있다.

잉코는 ‘국내 대표 프리미엄 온열 브랜드’라는 타이틀에 걸맞게 전기매트와 담요 등 전 제품에 최첨단 친환경 소재 은나노를 사용하고 있다.

면발열 형태의 면상발열체여서 두께감이 얇고 가벼운 점이 특징이다. 타 브랜드의 열선 제품보다 단선 우려도 적을 뿐만 아니라 특유의 발열감과 온열감이 장점이다.

글로벌 IT기업 '파루'의 인쇄전자 기술을 이용해 면 형태로 발열하는 첨단 고효율 발열 방식인 필름히터 기술이 접목했다.

이 외에도 스마트 5중 안전 시스템(▲과열 방지 센서 ▲온도 컨트롤 센서 ▲70도 이상 발열 시 자동 전원 차단 ▲12시간 자동 꺼짐 기능 ▲저온 화상 예방을 위한 낮은 온도 설정 기능)을 탑재하고 있다.

잉코 관계자는 “우수한 기술을 가진 국내 기업이 있다는 점을 알리고, 본격적인 세계 시장 공략을 위해 참가하게 됐다"며 "CES를 시작으로 여러 해외 전시회에 참가해 글로벌 소비자들과의 접점을 넓혀갈 예정이다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr