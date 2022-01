기아차, 작년 누적판매량 278만대…전년비 6.5%↑

[아시아경제 지연진 기자] 기아차는 지난해 누적판매량이 277만705대로 전년동기대비 6.5% 증가했다. 내수는 53만5016대로 전년동기대비 3.1% 감소했지만, 해외판매가 9.1% 늘어난 224만2040대를 기록했다. 지난해 12월 판매는 내수 4만7789대, 해외 16만1176대 등 20만8965대로 집계됐다.

