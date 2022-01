[아시아경제 지연진 기자] 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 22,450 전일대비 400 등락률 -1.75% 거래량 248,181 전일가 22,850 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株'삼성 필기시험' GSAT, 이틀간 온라인으로 마무리…"공채 지속 유지"(종합)삼성, 6~7일 하반기 신입 공채 GSAT 시행…네 번째 온라인 시험 close 은 계열사인 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 400 등락률 +0.62% 거래량 201,952 전일가 64,100 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 [신년사]전영묵 삼성생명 대표 "건강자산 보장 프로젝트 추진"[2022년 금융주 전망]활짝 갠 은행...증권·보험은 우중충[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close 이 지난달 30일 자사 주식 1757주를 장내매수했다고 3일 공시했다. 이로써 삼성생명보험이 소유한 제일기획 지분은 0.26%다.

