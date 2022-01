기아, 2021년 277만7056대 판매…올해 315만대 목표

반도체 수급난 등 악재에도 지난해 총 판매량 6.5% 확대

[아시아경제 유제훈 기자] 기아가 지난해 글로벌 시장에서 차량용 반도체 수급난 등 악재에도 전년 대비 6% 가량 상승한 277만여대를 판매했다. 기아는 올해엔 판매목표를 315만대로 늘려잡고 공급망 관리 및 전동화에 주력한단 방침이다.

기아는 지난해 국내·외 시장에서 도매판매 기준 총 277만7056대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 전년 대비 6.5% 증가한 수치다. 글로벌 시장에서 차종별론 스포티지가 36만3630대로 가장 많이 판매됐으며, 셀토스(29만8737대), K3(24만627대) 등이 그 뒤를 이었다.

내수시장의 경우 전년 대비 3.1% 감소한 53만5016대를 판매했다. 국내에선 카니발이 7만3503대로 가장 많은 판매량을 올렸으며, 쏘렌토(6만9934대), 봉고3(5만9729대) 등이 뒤를 이었다.

승용 모델은 총 20만8503대가 판매된 가운데 K5가 5만9499대로 가장 많이 판매됐고, K8(4만6741대), 레이(3만5956대) 등이 뒤를 따랐다. RV 모델은 카니발과 쏘렌토 외에도 셀토스(4만90대), 스포티지(3만9762대) 등 26만4198대가 판매됐다.

해외 판매는 9.1% 늘어난 224만2040대를 기록했다. 차종별론 스포티지(32만3868대)가 선두를 달린 가운데 셀토스(25만8647대), 프라이드(21만9958대) 등이 뒤를 이었다.

한편 기아는 올해 공급 리스크 관리 및 최적 생산을 통한 반도체 수급난 영향 최소화, 전동화 라인업 강화, 3교대 근무 전환을 통한 인도공장 풀가동 체계 진입 등을 통해 판매성장을 추진한단 계획이다. 구체적인 판매목표는 국내 56만2000대, 해외 258만8000대 등 총 315만대다.

기아 관계자는 "지난해 반도체 부품 부족에도 불구하고 차량 생산 일정 조정 등으로 생산 차질 영향을 축소하고 EV6, 카니발, 쏘렌토, K8 등 최근 출시한 차량의 높은 상품 경쟁력을 통해 글로벌 판매가 성장세를 기록했다"며 "올해는 2세대 니로 EV, EV6 고성능 모델 등 경쟁력 있는 신차 출시와 함께 내실 있는 판매 전략을 펼쳐 고객이 신뢰하는 친환경 톱 티어 브랜드가 되도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

