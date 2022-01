장성군, 시무식 개최…군정방향·역점시책 제시

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군이 3일 오전 군청 2층 상황실에서 시무식을 갖고 임인년의 힘찬 도약을 시작한다.

3일 군에 따르면 이날 행사는 방역 수칙 준수를 위해 유두석 군수, 실과 부서장 등 30여명이 참석한 가운데 진행됐다.

유두석 군수는 “지난해는 군민의 적극적인 참여와 솔선수범, 공직자들의 희생과 열정 속에서 강한 자신감과 희망을 얻은 해이다”고 밝혔다.

가장 대표적인 성과로는 1980억원 규모 국립심뇌혈관센터 설립을 위한 정부 예산 28억원 반영을 꼽았다.

군은 새해 군정방향과 역점시책을 제시했다.

또 다가오는 설 명절 이전까지 코로나19 일상회복지원금 20만원을 지급하고, 상습 수해지역인 오동·장산·신흥지구를 정비하는 등 안전 장성 시스템 강화에 집중할 방침이다.

장성 하이패스 IC 진출입로 설치와 청운지하차도 개설로 도시의 확장을 가속화하고 고려시멘트 부지 개발모델 구상, 남면 덕성행복마을 조성, 첨단3지구 개발사업 등을 추진해 도농 복합도시의 새로운 모델을 만든다.

군은 문화·관광·스포츠 중심도시를 완성해 장성 경제에 변화를 이끌어낼 계획이며 황룡강은 국가정원 지정을 목표로 지방정원 조성에 박차를 가하고, 축령산 하늘숲길과 장성호 수변백리길 조성도 이어간다.

유네스코 세계유산 필암서원은 선비문화 세계와 육성사업을 통해 양질의 역사·문화 콘텐츠를 구축한다.

상반기 준공 예정인 ‘노인회관’과 올해 중 착공에 들어가는 ‘가족센터’를 중심으로 신생아부터 노인에 이르기까지 모두가 만족하는 ‘맞춤형 복지’를 중점 실현한다.

미래농업 육성과 부자농촌 건설에도 힘쓴다.

대한민국 미래 농업의 전초기지인 국립아열대작물실증센터를 성공적으로 건립하고, 농림축산식품부와 장성군, 농협이 함께하는 ‘장성형 푸드플랜’을 통해 농산물 유통분야를 혁신한다.

옐로우시티 장성의 핵심 가치 가운데 하나인 ‘미래인재 양성’에도 집중한다.

전남 최초로 구성된 교육발전협의회를 운영해 교육 현장의 애로사항을 적극적으로 해결하고, 21세기장성아카데미는 비대면 온라인 생중계를 병행해 ‘코로나 시대’에도 군민 역량과 거버넌스의 힘을 강화한다.

유두석 군수는 “지난해 우리는 수많은 역경 속에서도 서로를 믿고 협력해 위기를 기회로 만들어 왔다”며 “새로운 장성을 향한 희망의 물줄기들이 바다를 이루도록, 새해에도 함께 지혜의 힘을 모아갔으면 한다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr