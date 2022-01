[신년사]공영쇼핑 “모바일 중심 사업 재편…ESG 체계도 구축”

[아시아경제 이준형 기자] 공영홈쇼핑이 올해 모바일 중심으로 사업 구조를 재편하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 체계를 구축한다.

조성호 공영홈쇼핑 대표는 3일 신년사를 통해 "코로나19로 인한 경제 불확실성은 더 커지고 디지털 전환이 가속화하며 '유통 초경쟁시대'를 맞고 있다"면서 "디지털 역량을 획기적으로 강화하고 모바일 퍼스트 전략을 실행해 사업 혁신에 주력하겠다"고 밝혔다. 조 대표는 "3개년에 걸친 디지털 집중 투자와 함께 모바일 중심의 사업 재편을 추진해 '디지털 공영'의 원년을 만들겠다"면서 "중소기업 상품 개발·생산·마케팅 등의 통합 플랫폼을 구축하고 브랜드K 상품 등 시장선도형 상품을 집중 발굴하고 육성하겠다"고 덧붙였다.

ESG 경영에 대한 의지도 강조했다. 조 대표는 "ESG 경영 체계 구축과 어젠다 실행을 통해 친환경 사회적기업으로 발돋움하겠다"면서 "중소기업, 농어민과 함께 성장해온 공영쇼핑의 경영가치는 ESG와 일치한다"고 밝혔다. 이어 "중소벤처, 소상공인을 위한 판로지원사업과 공익사업을 대폭 확대·강화하겠다"면서 "최근 신설된 공공사업단을 통해 중소벤처, 소상공인을 위한 정책 지원 방송, 상품 공동개발 등 공익사업을 확대 추진하겠다"고 했다.

이 밖에도 ▲사업 수익의 20%를 공익 예산으로 지원·투자 ▲용역·공공구매 등에 도입됐던 상생결제제도의 상품 부문 확대 등의 ESG 경영 방안을 제시했다. 조 대표는 "1차 협력사와 하청 협력사의 대금 결제 안전성과 투명성을 강화하는 상생결제제도의 선순환과 시장 확산을 기대하고 있다"면서 "소통과 공감을 통해 함께 하는 조직이 돼야 한다"고 설명했다.

조 대표는 "비일상이었던 것이 일상이 되는 뉴노멀 시대와 맞닥뜨리며 우리는 새로운 도전과 실패를 두려워하지 말아야 한다"면서 "실패는 경험으로 성공은 발판으로 삼아 미래를 향해 나아가야 한다"고 했다.

