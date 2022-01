포스코SPS, '포스코모빌리티솔루션'으로 사명 변경

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코SPS가 '포스코모빌리티솔루션'으로 사명을 변경하고 새 출발한다. 기존 사명인 SPS(Steel Processing & Service)는 철강가공센터만으로 인식되고 범위가 국한되어 친환경 소재·부품 사업을 지향하는 미래비전을 표현하는데 다소 제한적이라는 판단에서다.

포스코SPS는 3일 임시주주총회를 열고 포스코모빌리티솔루션으로 사명을 변경하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

새로운 사명은 최근 모빌리티 관련 산업의 성장과 투자가 집중되는 추세에 맞추어 차량, 선박, 자율주행차, 드론 등 전동화 장치가 필요한 분야는 물론 배터리, 연료전지 등 새로운 소재와 부품 등에 기술적 솔루션을 제공하는데 그 의미를 담고 있다.

아울러 수소경제 및 ESG 경영을 추구하는 포스코 그룹의 경영방침과 브랜드 가치 향상에도 기여할 것으로 예상된다.

김학용 대표는 “포스코모빌리티솔루션은 친환경 모빌리티 산업의 다양한 생태계에 구동모터코아, 수소차 및 드론용 연료전지, 배터리 등 차별화가 가능한 소재 공급사로서의 위상을 높이는 동시에 이번 사명 변경을 통해 회사의 정체성를 명확히 하고, 성장과 혁신의 새로운 출발점으로 삼겠다”라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr