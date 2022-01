한화건설, 1608가구 '포레나 천안노태' 1월 분양

한화건설은 충남 천안시 서북구 성성동440-11, 백석동 76-50일원에서 아파트 '한화 포레나 천안노태' 1608가구를 1월 중 분양할 예정이라고 3일 밝혔다.

한화건설은 지난 2019년 새로운 프리미엄 주거브랜드 포레나를 런칭한 후 1호 포레나 아파트로 '한화 포레나 천안두정' 1067가구를 분양한 바 있다.

또한 지난해 7월에는 천안시 신부동에서 '한화 포레나 천안신부' 602가구를 분양해 평균 18.29대 1의 경쟁률로 1순위에서 청약을 마감하고 완판(완전판매)에 성공했다. 한화건설은 포레나 브랜드 런칭 이후 17개 단지 연속 완판을 이어가고 있다.

이번에 분양하는 포레나 천안노태를 포함해 세 아파트 단지의 가구수는 총 3277가구로, 대규모 포레나 브랜드타운이 형성될 것으로 기대되고 있다.

한화 포레나 천안노태는 전체 물량이 지역 내 희소성이 높은 전용 84㎡ 이상의 중대형으로 구성되어 있고 노태근린공원(예정)이 접해 있어 예비 청약자들의 기대감이 높은 단지다. 특히 천안시가 추진 중인 노태근린공원은 축구장(국제규격 7140㎡) 약 25개 규모로 조성될 예정으로 등산과 산책을 즐기는 인근 주민들에게 높은 인기를 끌 것으로 기대된다.

전 세대를 남향 위주로 배치했으며, 외관에는 타 아파트 단지와 차별화되는 '포레나 익스테리어 디자인'이 적용된다. 4베이(Bay) 혁신평면 설계와 현관창고, 펜트리 등을 통해 넉넉하고 내부 공간을 마련할 계획이다.

이중석 분양소장은 "포레나 천안두정, 포레나 천안신부 등 최근 천안에서 공급했던 포레나 단지들의 브랜드 프리미엄 가치를 한화 포레나 천안노태에서도 이어가겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr