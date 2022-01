[아시아경제 지연진 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 316,500 전일대비 13,000 등락률 +4.28% 거래량 46,403 전일가 303,500 2022.01.03 14:34 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고국민연금이 12월 콕 찍은 주식은?[클릭 e종목] "효성화학, 원가 부담↓ 성장 기대감↑" close 은 1조8171억원 규모의 특수가스 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다.

이 회사는 "계약상대방과 비밀유지 조항에 의거해 계약 상세 내용을 기재하지 않는다"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr