통일부 "새해, 남북발전 전기 마련할 중요한 시기"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 3일 "임인년 새해를 맞은 지금이 한반도 평화와 남북관계 발전의 새로운 전기를 마련해야 할 매우 중요한 시기"라고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "2022년에도 한반도 평화의 실질적 진전을 위해 일관되게 노력해 나가겠다"며 이같이 밝혔다.

이 대변인은 북한이 최근 노동당 전원회의에서 경제·민생 문제를 집중 논의한 데 대해 "남북 대화를 조속히 재개해 북한이 전원회의에서 제시한 중점 문제 등 다양한 분야에서 실질 협력이 진전될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

새해 종전선언 추진 방향에 대해서는 "미완의 평화를 지속 가능한 평화로 제도화하는 노력을 계속해 나간다는 것이 정부의 일관된 입장"이라고 재확인했다.

지난 1일 우리 국민으로 추정되는 1명이 월북한 사건에 대한 통일부의 조치를 묻는 질문에는 "향후 조사결과 등을 보면서 관계기관 협의를 거쳐 추가 조치 필요성 등을 검토하겠다"고 답했다.

