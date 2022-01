화순군, 농기계 임대사업 일손부족 해소 한몫 ‘호응’

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 추진하는 농업기계 임대사업이 일손부족 해소, 농가 경영비 절감에 효과를 커 큰 호응을 얻었다고 3일 밝혔다.

농기계 임대사업은 농민의 영농 활동에 없어서는 안 될 사업으로 자리 잡았으며 지난 2009년 사업을 시작한 이후 임대사업소 임대 실적, 임대일수, 이용 농가 등이 계속해서 증가하고 있다.

지난해 누적 임대 건수는 6782건으로 전년 대비(6247건) 8% 증가했고, 2018년(3593건)과 비교하면 2배 가까이 늘었다.

군은 임대 건수와 이용자가 늘어나자 현장 맞춤형 임대서비스를 강화하고 농가 이용 편의시설을 확대해 농가 만족도를 높이고 있다.

군은 현재 2개소(본소, 분소)를 운영하며 66종 394대를 보유, 농기계 임대사업을 하고 있다.

매년 임대 실적이 증가해 2021년도 임대건수는 6782회, 이용일수는 7749일로 전년 대비 각각 8% 증가했다.

농기계 임대 회전율을 높이기 위해 노후 임대농기계 교체에도 힘쓰고 있다.

지난 2020년 우수 농업기계 임대사업소로 선정되어 확보한 3억4000만원을 투입해 21종 52대 구입, 배치했다.

지난해에도 전국 143개 시군을 대상으로 실시한 농업기계 임대사업소 평가 결과 우수 시군에 선정돼 올해 사업비 2억원을 확보했다.

농업인의 시간과 비용 절감을 위해 제공하고 있는 임대 농기계 현장 배송서비스를 실시해 만족도를 높엿다.

코로나19 위기에 대응하기 위한 임대료 50% 감면 정책, 농번기 확대 근무, 고온살균 세륜장 운영 등 군민의 소득·편의 증진을 위한 정책도 시행하고 있다.

농가 소득 보전, 농업에 종사하는 외국인 근로자 감소에 따른 일손 부족을 해결하기 위해 지난 2020년 3월부터 1만2000회 2067곳 농가에 2억1000만원의 임대료를 감면했다.

영농철에 언제든 농기계를 임대할 수 있게 매년 3월부터 11월까지 평일에는 오전 8시부터 오후 6시까지, 공휴일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 임대사업소를 운영했다.

농기계 고온살균 세륜 시설을 동복분소에 추가 설치해 농업인들이 농기계 사용 후 별도의 세척 없이 반납할 수 있도록 편의를 제공하고 있다.

농업기술센터 관계자는 “최근 3년간 7억8000만 원을 투입해 노후 농기계 24종 119대를 교체하고 이용에 불편함이 없도록 임대 농기계 관리·수리·정비에 최선을 다하고 있다”며 “농작업에 필요한 새로운 농기계의 신속 도입과 농업인의 생명과 재산을 지키기 위한 농업기계 안전교육도 강화하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr