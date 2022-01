새해 증시 키워드.. 달러, 인플레, 중국

달러 지수 정중동

[아시아경제 황준호 기자] 올해 미국의 테이퍼링 종료와 기준금리 인상이 시작되면서 연초부터 증시의 유동성에 대한 불안감이 커졌다. 하지만 긴축 기조에도 달러화 지수는 정중동을 지키고 있으며 인플레이션도 정점에 올랐다는 분석이 나온다. 또 중국의 경기 활성화를 위한 완화정책까지 더해진다면 주식과 같은 위험자산에 대한 투자심리 회복에 힘이 실릴 것이라는 전망이 제기된다.

◆달러 지수 정중동= 지난해 12월31일(현지시간) 현재 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 95.67을 기록했다. 매파적 기조를 확인한 지난해 12월 연방공개시장위원회를 앞둔 지난해 11월24일 96.88을 기록한 뒤 완만한 내리막길을 걷고 있다. 미 국채 금리 2년물 금리가 기준금리 인상 속도 가속화에 따라 같은 기간 0.613%에서 0.730%로 상승하는 등 팬데믹 이후 최고치를 넘어서고 있는 것과 비교해보면 이례적인 상황이다.

미국의 긴축 기조가 선반영된 결과로 분석된다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "긴축 가능성을 반영해 달러가 먼저 올라왔다고 가정해 보면, 이후 상승 모멘텀은 더 둔화될 여지가 많다고 봐야할 것"이라고 전망했다. 이어 "국내 증시와 환율의 밸류에이션 부담이 현저히 낮다는 점에서 외인의 순매수세가 연초에도 이어질 가능성이 크다"고 덧붙였다.

◆정점으로 치닫는 인플레이션= 인플레이션에 대한 긍정적인 시각도 제기된다. 지난해 소비자물가상승률이 전년대비 2.5% 상승하며 10년 만에 최고치를 넘어섰다. 하지만 물가 급등을 견인했던 석유류 가격이 유류세 인하 정책 영향이 점차 가시화되면서 진정될 것이라는 전망이 나온다.

이다은 대신증권 연구원은 "최근의 물가 오름세를 보면 공급 측 요인이 아직 우세하지만 점차 둔화될 조짐을 보이고 있는 반면, 수요 측 상방 압력이 점차 확대되는 모습"이라며 "올해 물가상승률은 한국은행 목표치를 소폭 상회하는 2~3% 수준으로 안정화 될 것"이라고 내다봤다.

◆중국 완화적 통화정책= 기업 조달 비용을 낮추기 위한 중국의 완화적 통화정책도 위험자산 선호도 확대에 영향을 줄 것으로 예상된다. 중국인민은행은 지난 15일부터 지준율을 0.5%포인트 인하해 시장에 1조2000억위안(약 216조원)에 달하는 유동성을 공급했다. 지난 20일에는 20개월 만에 대출우대금리(LPR)를 인하해 1년 만기 금리를 3.8%로 0.05%포인트 낮췄다. 중국에 이어, 유럽중앙은행은 금리 동결, 자산 매입 지속 등을 시행할 전망이며 일본은행도 대출 프로그램 활성화에 나서는 등 완화적인 통화정책 기조를 가져갈 것으로 예상된다.

이재만 하나금융투자 연구원은 "국내 기업 매출액 추정치 반전은 중국 경기 개선, 수급 개선, 달러 강세 진정을 기반으로 진행될 가능성이 있다"며 "다만 국내 기업의 경우 매출액 증가 시 영업이익률(마진)이 하락하는 경향이 강하다"고 분석했다.

