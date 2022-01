[신년사]김대환 삼성카드 사장 "고객·상품·채널 관점서 시장 선도"

정도 경영과 변화·혁신 기반

[아시아경제 기하영 기자]김대환 삼성카드 사장이 "그동안 추진해왔던 정도 경영과 변화, 혁신을 기반으로 고객, 상품, 채널 관점에서 시장을 선도해 나가자"고 당부했다.

김 사장은 3일 사내 방송을 통해 이 같은 신년 메시지를 공유했다. 그는 올해도 카드업권을 둘러싼 환경이 녹록지 않을 것으로 내다봤다. 코로나19로 인한 대내외 불확실성이 만연한 가운데 가맹점 수수료율 인하, 대출규제 강화, 기준금리 상승과 빅테크 기업 등과의 업권을 넘어선 경쟁 심화 등이 현안으로 산적해 있어서다. 김 사장은 "외부 위협을 넘어 지속적인 성장세를 이어가야 한다"며 "이를 위해 경쟁력의 근간인 고객, 상품, 채널 관점에서 시장을 선도할 수 있는 전략 실행이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

그러면서 모든 고민과 노력을 '고객'에 집중할 것으로 당부했다. 김 사장은 "고객에 집중해 차별화된 가치를 제공하고 새로운 방식으로 도전해야한다"며 "임직원 모두가 만족할 수 있는 조직문화도 만들어나가겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr