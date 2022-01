디이엔티, LG디스플레이와 176억원 규모 공급계약

[아시아경제 지연진 기자] 디이엔티 디이엔티 079810 | 코스닥 증권정보 현재가 5,280 전일대비 655 등락률 +14.16% 거래량 913,869 전일가 4,625 2022.01.03 11:50 장중(20분지연) 관련기사 디이엔티, LG·GM 합작사와 84억 규모 2차전지 제조장비 공급 계약[클릭 e종목]"디이엔티, 2차전지 제조 '필수템' 양극재 레이저노칭 LG화학에 독점공급"디이엔티, 2차전지(장비) 테마 상승세에 7.79% ↑ close 는 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,700 전일대비 100 등락률 +0.41% 거래량 2,005,247 전일가 24,600 2022.01.03 11:50 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, CES서 'OLED.EX'-투명·플렉시블 OLED 등 공개정호영 LGD 사장 "고객가치 기반으로 혁신·재도약 이뤄가자"외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 와 176억원 상당의 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr