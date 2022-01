속보[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 자금난을 겪고 있는 중국 헝다그룹의 주식 거래가 중단됐다.

3일 시나망 등 중국 매체들에 따르면 홍콩증권거래소는 이날 9시(현지시간) 헝다그룹 주식 거래를 잠정 중단했다.

이에 따라 헝다그룹 관련 주식이 크게 하락하고 있다고 중국 매체들은 전했다.

홍콩거래소는 지난해 10월에도 헝다그룹과 헝다물업의 주식 거래를 일시 중단시킨 바 있다.

