SC제일은행, 자산관리 고객대상 '웰쓰케어 세미나' 개최

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 자산관리(WM) 고객을 대상으로 ‘2022년 상반기 웰쓰케어 세미나’를 진행한다고 3일 밝혔다.

세미나는 오는 18일 라이브 스트리밍 방식으로 두 차례 진행된다. 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹의 WM전문가들도 참석한다. 이번 세미나에서는 상반기 시장 전망과 상품 및 투자 전략을 다루게 된다.

1부에서는 박순현 SC제일은행 투자전략상품부장과 투자전문가들이 현재 금융시장을 점검하고 한 해를 관통하는 자산배분 및 적합한 투자상품 선별 전략을 제시한다. 올 상반기 통화정책 및 금융시장의 ‘정상화’가 이어지는 가운데 다양한 변수들로 인해 변동성이 다소 높아질 수 있음을 강조한다. 또 글로벌 자산배분 전략을 중심으로 투자를 지속해야 한다고 설명할 예정이다.

2부에서는 SC그룹 투자전략 전문가들이 중국 전문가들과 함께 ‘중국을 생각하다’를 주제로 패널토의를 진행한다. 마크 반 드 월 SC그룹 글로벌 자산관리부문 총괄헤드, 베키 리우 SC그룹 중국 투자전략 총괄 헤드. 키쇼어 마부바니 싱가포르 국립대학 학장, 판 강 북경대학교 교수가 참석한다. 주제는 글로벌 공급망 문제부터 빅테크 규제, 공동 부유까지 중국의 시장 변화와 이에 따라 달라지는 글로벌 비즈니스 전반이다.

참가 희망자는 거래 여부와 관계없이 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) 내 이벤트 페이지에서 18일 오전 11시까지 신청할 수 있다.

