시무식 대신 미니콘서트…LG엔솔의 남다른 새해맞이

6대 조직문화 혁신방안 발표

호칭 통일·완전탄력근무제·실패포상제 도입

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션은 새해 첫 업무를 시작하는 3일 조직문화 혁신방안을 내놨다. 딱딱한 시무식 대신 미니콘서트·스크린골프 등 직원이 직접 참여하는 행사로 새해를 시작했다.

회사가 이날 내놓은 ‘행복한 조직문화 구축을 위한 6대 과제’는 ▲핵심에 집중하는 보고·회의 문화 ▲성과에 집중하는 자율근무 문화 ▲자유로운 의사소통을 위한 수평 문화 ▲감사와 칭찬이 넘치는 긍정 문화 ▲임직원의 건강 및 심리를 관리하는 즐거운 직장 활동 ▲이웃 나눔 문화 등이다. 성과를 내는 데 방해요소는 없애고 임직원이 안전감을 느끼며 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들기 위한 의도라고 회사는 전했다.

이번 조치는 지난해 11월 대표로 선임된 권영수 부회장이 두달간 사업장을 직접 찾아 젊은 직원 위주로 구성된 주니어보드를 만나 얘기를 듣고 결정된 내용들이다. 권 부회장은 이날 신년 영상메시지에서 "고객에게 신뢰받고 나아가 사랑받는 기업이 되는 것이 우리의 목표이며 회사의 가장 중요한 고객은 바로 임직원 여러분"이라며 "임직원이 출근하고 싶은 회사, 일하기 좋은 회사가 되도록 더욱 힘써 도울 것"이라고 말했다.

이에 따라 직원간 호칭을 올해부터 ‘님’으로 통일하기로 했다. 권 부회장도 해당된다. 스스로 출퇴근 시간을 자유롭게 정할 수 있는 탄력근무제 ‘완전 플렉스타임 제도’도 전면 도입했다. 매달 한 차례 임원·팀장 없는 날을 운영하는 한편 불필요한 대면보고·회의를 최소화하기 위해 서면보고를 원칙으로 했다.

이와 함께 본사에 사내 휴식공간과 마사지실을 운영하고 명상·요가, 원데이클래스 등 힐링·문화 프로그램도 활용키로 했다. 도전하는 문화를 정착시키기 위해 ‘유의미한 실패’도 포상하는 제도를 마련할 예정이다. 권 부회장은 "모든 구성원의 건강한 몸과 마음은 최고의 가치이지 고객에게 사랑받는 회사가 되기 위한 대체 불가능한 목표"라며 "올해 모든 구성원이 ‘야 일할 맛 난다’고 외칠 수 있었으면 한다"고 말했다.

