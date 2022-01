롯데百, 7일부터 설 선물세트 본 판매…“프리미엄 상품 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 7일부터 설 선물세트 본 판매를 시작한다고 3일 밝혔다.

이번 설에도 코로나19 영향으로 고향을 찾기보다 선물로 마음을 대신하는 고객들이 많을 것으로 예상하고 선물세트 물량을 지난해보다 30%가량 늘렸다. 지난해 1인당 명절 선물 구매액이 전년 대비 25% 증가한 점을 반영해 고가의 프리미엄 상품을 강화했다.

한우 선물세트 물량은 지난해보다 40% 늘려 총 20만 세트를 준비했다. 울릉 칡소와 제주 흑한우, 산청 유기농 한우 등 사육두수가 적어 귀한 품종은 한정 수량으로 판매한다. 연휴를 집에서 보내는 고객들을 위해 양갈비, 토마호크 스테이크 등 프리미엄 밀키트와 와인 선물세트도 판매한다.

롯데백화점 관계자는 "올 설에는 코로나의 장기화로 달라진 명절 문화를 반영한 이색 선물들을 다양하게 선보이기 위해 노력했다”며 “정성과 트렌드를 담아 준비한 선물로 보내는 이의 소중한 마음이 그대로 전달될 수 있길 바란다”고 말했다.

