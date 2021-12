'삼성 TV 플러스'로 무한도전·런닝맨 본다…MBC·SBS 신규 론칭

드라마?시트콤?예능 등 지상파 인기 프로그램 무료 제공

삼성전자가 자사 스마트 TV에 제공하는 '삼성 TV 플러스'에 MBC와 SBS의 인기 콘텐츠 시청 서비스를 시작한다고 29일 밝혔다.

삼성 TV 플러스는 TV에 인터넷만 연결하면 영화·드라마·예능·뉴스·스포츠 등 다양한 콘텐츠를 무료로 시청할 수 있는 채널형 비디오 서비스다.

이번 서비스 론칭으로 삼성 TV 플러스 국내 이용자는 MBC와 SBS의 드라마·시트콤·예능 등 10개의 인기 채널을 무료로 감상할 수 있게 된다. 삼성전자는 향후 서비스 가능한 지상파 채널을 약 30개까지 확대될 예정이다.

MBC 채널에서는 간판 예능 프로그램인 ▲무한도전 ▲신비한 TV 서프라이즈 ▲구해줘! 홈즈를 비롯해 종영 드라마 ▲이산 ▲커피프린스 1호점 등을 시청할 수 있다.

SBS 채널에서는 ▲런닝맨 ▲미운 우리 새끼 ▲뿌리깊은 나무 등 대표 프로그램을 볼 수 있다. SBS 인기 시트콤 다시보기 채널인 ▲레전드 시트콤과 김순옥 작가의 드라마 정주행 채널 ▲순옥명작관 등도 자유롭게 만날 수 있다.

한상숙 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성 TV 플러스는 이번 MBC, SBS와의 협력으로 고품질 지상파 콘텐츠를 제공하게 됨에 따라 국내 FAST(광고 기반 무료 스트리밍 서비스) 서비스로서 한단계 더 도약하게 됐다"며 "앞으로도 사용자에게 더 즐겁고 편리한 경험을 제공하고, 파트너사에는 다양하고 혁신적 시도를 할 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

한편 삼성 TV 플러스 서비스는 2015년 한국에 첫 선을 보인 후 미국·캐나다·영국 등 전 세계 23개국에서 약 1300여개의 채널을 제공하고 있다. 지난 4월 모바일 앱 출시, 5월 스마트 모니터 탑재를 통해 스마트 TV에서 즐겼던 콘텐츠 경험을 다양한 기기로 확대해 가고 있다.

