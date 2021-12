이재명 "윤석열, 주1회 정책토론 하자" 제안

코로나 직격탄 맞은 소상공인·자영업자 "송구스러워"

부동산 문제도 "죄송한 마음 금할 길 없다" 연신 사과

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 28일 윤석열 국민의힘 후보를 향해 "국민들이 보시고 판단하실 수 있도록 주1회 정책토론을 제안한다"고 말했다.

이날 이 후보는 오후 MBC 정강정책연설에서 "어떤 정책으로 우리 사회가 당면한 문제를 해결할 수 있는지 누가 그런 역량을 가지고 있는지를 국민들께 보여드리는 것이 국민의 일꾼이 되겠다는 후보들의 도리"라며 이 같이 밝혔다.

이 후보는 코로나 방역과 부동산 문제 등에 있어서 연신 "죄송하다"며 자세를 낮췄다.

이 후보는 코로나19 직격탄을 맞은 소상공인·자영업자를 언급하며 "송구스러운 마음뿐"이라면서 "방역 과정에서 온 국민이 고통받으셨지만 그 중에서도 소상공인과 자영업자, 비정규직 노동자 같은 우리 사회 약자들의 피해가 너무나 컸다"고 회고했다. 그는 "공동체를 위한 국민의 희생과 피해는 마땅히 국가가 보상하고 지원해야 한다"면서 "'부분 보상이 아닌 완전보상', '금융지원보다는 재정지원', '사후지원 아닌 사전지원'을 기본 원칙으로 해서 실질적인 지원방안을 마련해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "마침 야당에서도 50조원, 또는 100조원 규모의 보상지원을 주장하고 있다"며 "정부와 야당에 조속하고 전향적인 협조를 요청한다"고 했다.

또한 이 후보는 부동산 문제에 대해 "죄송할 마음을 금할 길이 없다"고 고개를 숙였다.

이 후보는 "시장에서 공급이 부족하다 여기는 만큼 주택공급을 대폭 늘려야 한다"며 "민주당은 예상을 뛰어넘는 파격적인 공급대책을 반드시 마련하겠다"고 강조했다. 그는 "집이 더 이상 투기의 대상이 될 수 없도록 금융제도, 조세제도, 거래제도 개혁에 힘을 쏟겠다"고 덧붙였다.

이 후보는 "혁신은 현실을 냉정하게 인정하는 데서 출발한다"면서 "정치가 국민의 기대에 부응하지 못했고 내로남불, 기득권 세력으로 비판받는 현실을 겸허하게 인정해야 한다"고 말했다. 그러면서 "철저히 반성하고 초심으로 다시 돌아가서 새로 시작하겠다"며 "효율을 떨어뜨리고 의욕을 꺾는 불공정과 불평등을 극복해서 모두가 꿈을 꾸고 열정을 발휘할 수 있는 희망국가로 바꿔가겠다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr