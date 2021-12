[아시아경제 유병돈 기자] 동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 22,550 전일대비 150 등락률 +0.67% 거래량 178,795 전일가 22,400 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 동국제약 '센시아', 정맥순환장애 바로 알기 캠페인 진행[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일전립선비대증 치료제 3상 임상시험 close 은 종속회사인 멀티에셋전문투자형사모부동산제이호투자유한회사에서 827억원 규모의 서울시 강남구 청담동 71-18, 19 토지 및 건축물을 인수하기로 결정했다고 28일 공시했다.

이는 동국제약의 자산총액대비 12.47%에 해당하는 금액이며, 양수기준일은 내년 1월 4일이다.

회사 측은 양수 목적에 대해 “기존사옥의 노후화 및 인원 증가로 인한 신사옥이 필요하다”고 설명했다.

