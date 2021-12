6개 국내 은행·5개 외국 은행 지점

[아시아경제 장세희 기자]한국은행과 기획재정부는 내년도 원/위안 직거래시장의 시장조성자로 11개 은행을 선정했다고 28일 밝혔다. 시장조성자는 외환시장에서 매도·매수 호가를 적극적으로 제시해 가격 형성을 주도하고 시장에 유동성을 공급하는 역할을 맡는다.

선정 은행은 국민·신한·우리·하나·중소기업은행·산업은행 등 6개 국내 은행과 교통은행·중국건설은행·중국공상은행·중국은행·홍콩상하이은행(HSBC) 등 5개 외국 은행 지점이다.

한편 한은과 기재부는 외환 건전성 부담금 공제 제도를 결제통화 다변화와 원/위안 거래 촉진 목적에 부합하도록 내년 부담금 납부분부터 개선해 적용할 방침이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr