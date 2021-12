[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 오는 30일 오후 3시 부산국제금융센터에서 '2021년 증권·파생상품시장 폐장식'을 개최한다고 28일 밝혔다.

폐장식은 코로나19 확산세 때문에 국회의원과 부산시 경제부시장, 증권유관기관장 및 시민대표 등 50명 미만으로 참석의원을 최소화 해 진행할 예정이다.

행사는 기념영상, 폐장식사, 폐장치사, 자본시장 올해의 인물 시상식, 폐장신호식 등의 순서로 진행된다. 이번 자본시장 올해의 인물엔 최현만 미래에셋증권 회장이 선정됐다.

거래소 관계자는 "코로나19 예방을 위해 사회적 거리두기 및 방역수칙을 철저히 준수해 진행할 계획"이라며 "당일 한국거래소 유튜브를 통해서도 폐장식을 볼 수 있다"고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr