美당국, 현대차·기아 엔진결함 조사 강화…추가 리콜 이어질까

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 교통당국이 6년 이상 현대자동차와 기아를 괴롭혀 온 차량 엔진 결함과 관련한 조사를 강화하고 나섰다.

ABC뉴스 등에 따르면 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2011~2016년식 현대차·기아 차량 300만대 이상을 대상으로 새로운 엔지니어링 분석 조사를 실시한다고 27일(현지시간) 밝혔다. 이미 161건의 엔진 화재 관련 민원이 NHTSA에 접수됐으며 이 중 일부는 이미 리콜된 차량에서 발생한 것으로 확인됐다.

ABC뉴스는 "이들 업체는 2015년9월 엔진 결함에 따른 리콜을 발표한 이후에도 엔진 결함에 따른 고장, 화재 등 신고가 끊이지 않고 있다"며 "(NHTSA가) 이후 엔진 결함으로 최소 8건의 리콜 조치를 추가로 실시했다"고 전했다.

이번 엔지니어링 분석 조사는 향후 추가 리콜로 이어질 수 있는 과정이라고 현지 언론들은 보도했다. 조사 대상은 2011~2016년식 현대차 쏘나타·싼타페·엘란트라, 기아 쏘렌토·리오·옵티마·쏘울 등이다. 차량 화재는 세타2 GDI, 세타2 MPI, 세타2 MPI 하이브리드, 누우 GDI, 감마 GDI 엔진과 관련됐다.

NHTSA는 현대차와 기아의 과거 리콜이 충분한 차량을 대상으로 했는 지를 평가하기 위해 이번 엔지니어링 분석 조사를 실시한다고 밝혔다. 아울러 이전 리콜의 효과 등도 살필 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr