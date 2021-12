'거대한 검은 연기 하늘로 치솟았다'…하남 소파공장서 화재 발생, 진화 중

[아시아경제 황수미 기자] 하남의 한 소파공장에서 화재가 발생했다.

26일 경기도 하남시에 따르면 오전 10시 55분쯤 천현동 드림휴게소 뒤편 소파공장에서 화재가 발생했다.

화재로 인해 휴게소 인근에는 거대한 연기가 하늘로 치솟고 있다.

소방당국이 현재 진화중이며 하남시는 인근 주민에게 안전한 곳으로 대피바란다고 당부했다.

