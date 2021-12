신지예 "尹 지지하길 잘했다고 생각…'극빈층 자유' 발언은 맞는 말"

"앞뒤 맥락으로 보면 맞는 말…합리적이라고 생각했다"

[아시아경제 박현주 기자] 신지예 국민의힘 새시대위원회 수석부위원장이 윤석열 국민의힘 대선후보의 이른바 '극빈층 자유 발언 논란과 관련, "앞뒤 맥락으로 보면 맞는 말"이라며 "처음으로 지지하길 잘했다고 생각했다"고 말했다.

신 부위원장은 23일 KBS와의 인터뷰에서 "기사 제목만 보면 당연히 분노스럽다. 하지만 내용을 보고서는 오히려 처음으로 지지하기로 한 걸 진심으로 잘했다고 생각했다"고 밝혔다.

신 부위원장은 "후보가 정치인이 된 지 얼마 안 돼 설명을 잘 못 하는데, 뒤에 나온 해명을 보면서 오히려 생각보다 합리적이라는 생각을 했다"며 "가난한 사람은 자유를 모르니까 무시해야 한다는 게 아니라, 경제적 불평등이 개인의 자유를 추구할 수 없게 만들기 때문에 정부가 평등을 위해 노력해야 한다는 이야기로 느꼈다"라고 했다.

윤 후보를 지지하기로 한 이유에 대해선 "윤 후보에게 '페미니스트가 되십시오'라고는 못 한다. 그러나 요구하지도 않았는데, 후보가 먼저 '여성 폭력이나 안전 문제는 국가가 지켜야 한다'고 했다. 초심을 잃지 않겠다는 약속도 직접 받았다"라며 "윤 후보와 모든 정책이 같지는 않더라도, 민주당의 행보를 막고 보수가 건강한 보수로 거듭날 수 있다면 이번 대선에서 내 역할도 필요하다고 봤다"고 말했다.

이어 신 부위원장은 여당을 향해 "중대재해처벌법과 스토킹처벌법도 무더기로 통과시키고, 차별금지법도 뒤로 미루며 선거 때만 진보를 내세우는 사람들을 어떻게 더 믿겠나. 그들이 무너져야 진보와 보수가 다시 설 수 있다"며 일갈했다.

또 신 부위원장은 이 후보와 윤 후보의 차이점에 대해 "이재명 후보는 가면을 너무 잘 쓴다. 반면 윤 후보는 너무 꾸밈이 없어 문제"라고 언급했다. 그는 "지금 대한민국에 필요한 대통령이 가면을 잘 쓰는 인물인지, 솔직하게 진실을 말하는 사람인지는 국민이 판단할 일이지만, 자유와 인권을 지키겠다고 하는 후보의 언급이 가장 와 닿았다"고 밝혔다.

끝으로 "제3지대에서 피를 토하는 심정으로 모든 걸 쏟아부었지만 잘 안 됐고, 아무것도 하지 않는 것보다 이 길(국민의힘 합류)이 더 나은 길이라고 봤다"며 "(여기서) 역할을 잘한다면 비판하던 분들도 나중에 왜 그런 선택을 했는지 이해해 줄 수 있을 거라 믿는다"고 덧붙였다.

한편 22일 윤 후보는 전북대를 방문해 "자유의 본질은, 일정한 수준의 교육과 경제 역량이 있어야 자유가 있을 수 있다는 것"이라며 "극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 개인에게 필요한지에 대한 필요성 자체를 느끼지 못한다"라고 말했다. 이를 두고 소득·교육수준이 낮은 사람에 대한 비하가 아니냐는 비판이 나왔다.

논란이 커지자 윤 후보는 행사 후 기자들과 만나 "그분들을 무시하는 게 아니라, 도와드려야 한다는 의미다. 사는 게 힘들면 그런 걸 느낄 수 없다는 것이다. 너무 살기 힘들면 자유 느낄 수 있겠냐"라며 "자유라는 것은 가난한 사람이나 공부를 못한 사람이나 자유를 연대해서 느끼려고 한다면 경제 여건 보장되도록 하고 교육 받도록 해서 자유의 소중함을 느끼도록 해줘야 한다는 것"이라고 해명했다.

