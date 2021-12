'윤핵관' 겨냥한 김종인 "선대위, 尹 말실수 재발하지 않도록 주의"

"선대위 종합상황실이 중심돼야"

尹 실언 논란 관련해, 선대위의 미흡한 대처 경고도

[아시아경제 박현주 기자] 김종인 국민의힘 총괄선대위원장은 최근 잇따른 윤석열 후보의 말실수가 재발하지 않도록 중앙선대위에 특별한 주의를 당부했다. 특히 이준석 대표의 사퇴로 드러난 선대위 내 갈등과 관련해 이른바 '윤핵관(윤석열 핵심 관계자)'에 강력히 경고했다.

김 위원장은 23일 열린 선대위 회의에서 "당 안팎에서 선대위를 걱정하는 소리가 매우 심각하게 들린다. 내부적인 불협화음이 있어 선대위가 제 기능을 하지 못하는 게 아니냐는 우려가 크다"면서 "내게도 국민들이 걱정스러운 문자메시지를 수도 없이 보내고 있다"고 밝혔다.

김 위원장은 이어 "대통령 당선 목표 아래 모두가 한목소리로 나가야 하는데 그렇지 못하고 어떤 사람은 후보와 가까우니 내 나름의 기능을 해야겠다고 생각하는 분이 많다"며 "자기 능력을 발휘하는 것은 좋지만 협력하지 않으면 불협화음이 노출되고 국민이 불안해 한다. 현재 진행되고 있는 각자 자기 업무에 충실하고 자기가 맡지 않은 분야에 대해서는 딴생각하지 않아야 한다”고 일침을 놓았다.

이를 두고 일각에선 이 대표 사퇴의 직접적인 계기가 된 '윤핵관'에 보내는 경고 메시지가 아니냐는 분석이 나온다.

그러면서 김 위원장은 '매머드급 선대위'의 한계를 지적했다. 그는 "능력있는 사람이 너무 많이 참여하다 보니 기능을 피력하려 애쓰는 과정에서 불협화음이 생긴다"면서 "설사 대통령에 당선된다 해도 저 정당이 과연 기능을 제대로 수행할 수 있을까 하는 우려까지 나온다"고 전했다.

윤 후보를 둘러싼 실언 논란에 대해선 "후보도, 선대위도 실수하면 선거는 이길 수 없다고 수없이 말했다. 후보가 실수하지 않도록 하기 위해 보좌하는 분들이 세심하게 주의를 경주할 필요가 있다"면서 "지금까지 후보의 일정, 메시지가 전혀 국민에 감흥을 주지 못했다"고 지적했다.

또 김 위원장은 "다시 한 번 당부하는데, 종합상황실이 중심이 돼서 전체 의견을 제대로 수렴하고 후보와 직접적으로 협의해서 모든 것이 결정될 수 있도록 해달라"고 강력하게 주문했다.

한편 전날 윤 후보는 전북 전주시를 방문해 "극빈한 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 필요성 자체를 느끼지 못한다"고 말했다. 이에 소득과 교육수준이 낮은 사람을 비하한 것 아니냐는 비판이 나왔다.

논란이 커지자 윤 후보는 발언 취지에 대해 "그분들을 무시하는 게 아니라 도와드려야 한다는 것"이라며 "사는 게 힘들면 그런 걸 느낄 수가 없다는 것이다. 자유라는 건 가난한 사람이나 공부를 못 한 사람이든 간에 자유인들이 연대해서 자유를 느끼게 하려면 그 분들에게 여건을 보장하게, 더 교육을 받을 수 있도록 자유의 소중함을 느끼게 해줘야 하는 것"이라고 해명했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr