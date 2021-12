파미셀, 원료의약품 증가 기대…'RNA 치료제 개발 이어질 것'

[아시아경제 박형수 기자] 글로벌 제약사 노바티스의 고지혈증 치료제 ‘인클리시란’이 현지시간 22일 미국 FDA로부터 품목허가를 받으며 국내 바이오업체 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 13,600 전일대비 150 등락률 +1.12% 거래량 1,575,110 전일가 13,450 2021.12.23 15:07 장중(20분지연) 관련기사 파미셀, 뉴클레오시드 대규모 공급 계약…RNA 치료제 본격 개발 미르4 흥행 질주!... “다음은 미국이다!” 게임 주 상승 예열은 끝났다!파미셀, 에스티팜과 협력사업 계약…mRNA 백신 LNP 제조용 mPEG 공급 close 의 원료의약품 매출이 증가할 것으로 전망된다.

인클리시란은 만성질환 분야에서의 첫 RNA 기반 치료제로 siRNA를 기반으로 하는 고지혈증 치료제다. 기존 경쟁 제품이 연간 수십 회 투여해야 하는 것과 달리 연 2회 투여만으로도 동일한 치료 효과를 내 업계의 주목을 받고 있다. 2026년에는 연 매출 20억달러 이상을 달성할 것으로 전망된다.

인클리시란은 유럽, 영국에 이어 미국에서도 품목허가를 받았으며 원료물질 수요가 함께 증가할 것으로 예상된다. 관련 업계는 파미셀이 생산하는 뉴클레오시드의 한 종류인 DMT-2'-OME-RNAs가 인클리시란 제조에 70% 이상 사용되기 때문에 뉴클레오시드 수요 증가에 수반한 파미셀의 매출 성장을 전망하고 있다.

파미셀은 올해 9월 90억원, 12월 102억원 규모의 뉴클레오시드를 잇따라 수주했다. 뉴클레오시드 매출은 지난해 3분기 대비 20% 증가한 135억원을 기록했다.

RNA 치료제는 유전질환과 같은 희귀질환을 대상으로 개발했으나 최근 만성질환까지 파이프라인을 확대해 현재 약 500여 개의 신약 개발 투자가 이어지고 있다. 리서치기업 ‘리서치앤마켓(Research and Market)’은 2030년까지 RNA 기반 치료제 시장이 약 82억달러 규모로 성장할 것으로 전망했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr