원준, 900억 원대 수주계약 체결

원준 은 지난 20일과 23일 수주 공시를 통해 각각 포스코그룹이 중국에 투자한 절강포화신에너지와 SK그룹이 국내 투자한 SK머티리얼즈그룹포틴과 공급계약을 체결했다고 밝혔다.

계약금액은 총 900억원대로 최근매출액(2020년)대비 150%다. 현재 수주 잔고는 이번 계약을 포함하여 1500억원대다. 원준은 2차전지 소재 생산에 필요한 공정 및 열처리 솔루션 제공 업체로 지난 10월7일 코스닥시장에 입성한 기업이다.

원준 관계자에 따르면 “이번 계약을 통해 코로나19 팬데믹 환경 속에서도 작년 약 800억원의 수주 실적에 이어 올해에는 1300억원대 수주를 달성했다”며 “현재 한국을 비롯한 유럽, 미국 등 해외에서도 2차전지 소재 대한 투자가 지속적으로 이뤄지고 있고, 이에 따라 업계 신규 및 증설 프로젝트에 대한 협상을 계속하고 있어 내년도 수주 전망도 상당히 긍정적이다”라고 밝혔다.

특히 SK머티리얼즈그룹포틴과의 계약은 차세대 배터리 소재로 주목받는 실리콘계 음극재 생산을 위한 공정 설비와 열처리 장비를 일괄 Turn-key 방식으로 체결한 것으로서, 양산규모 실리콘계 음극재 투자사업에 본격적으로 참여한 것뿐만 아니라, 열처리 장비 공급을 넘어 2차전지 소재 생산라인에 대한 최적의 공정기술을 제공하는데 의미가 있다.

실리콘계 음극재는 우수한 에너지밀도 등의 장점을 가지고 있음에도 불구하고 그동안 몇가지 단점 때문에 탄소계 음극재에 비해 시장이 성장하지 못했으나 전세계적으로 극복 기술개발이 활발하게 진행되면서 기대감이 높아지는 한편 동시에 양산화 기술이 요구되어 왔다. 원준은 독일에 소재한 Onejoon GmbH(사진)를 중심으로 실리콘계 음극재 생산에 핵심이 되는 열처리 기술개발에 투자하여 왔고,연구단계부터 파일럿 규모에 이르는 다양한 열처리 장비를 성공적으로 공급해오면서 양산화를 준비해 온 것이 마침내 결실을 맺게 됐다.

원준의 열처리 솔루션의 핵심은 2차전지 소재와 같이 일반적인 원재료에 고온의 열과 가스를 공급함으로써 특성과 부가가치를 갖는 소재가 생산될 수 있도록 최적의 방법을 제공하는 것이다. 즉 열처리 결과에 따라 각 소재의 품질과 생산량, 생산성이 달라지기 때문에 소재 산업의 핵심 기술로 분류되며, 점차 소재 기술이 고도화되고 생산규모가 증대됨에 따라 그 중요성이 커지고 있다. 원준은 2차전지 양극재 생산용 열처리 장비를 국내 기업으로서 가장 많이 공급한 것으로 알려져 있고,양극재 생산 공정을 Turn-key방식으로 수주하여 공급한 실적을 가지고 있다.또한 탄소계 및 실리콘계 음극재 열처리 원천기술을 보유하고 있는 독일의 Eisenmann Thermal Solutions(아이젠만 써멀 솔루션즈)를 인수하여 선진 기술을 확보하고 이를 바탕으로사업 영역을 음극재 생산용 열처리 장비로 확대한 공적을 인정받아 지난 14일에는 ‘글로벌 핵심기술확보 우수기업’으로 산업통상자원부 장관 표창을 수상한 바 있다.

원준은 2019년 중국에 생산법인 설립을 시작으로 2020년에는 독일법인(ONEJOON GmbH) 인수 및 미국 법인(ONEJOON Inc.)을 추가 설립하였고, 올해에는 폴란드에 현지 생산법인(ONEJOON Sp.ZO.O)을 세워 글로벌거점을 확보함으로써 급성장하는 전기자동차와 이에 따른 2차전지 배터리 시장의 성장과 수요 증대에 만반의 준비를 하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr