[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 겨울철 대형공사장 화재 예방을 위해 옥동 소재 아파트 공사 현장 ‘화재예방 안전컬설팅’을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 컨설팅은 겨울철 용접작업 등 화기 취급 공사 현장의 화재 취약 요인을 사전에 제거하고 안전사고 예방 및 관계자의 안전 의식을 높이기 위해 추진됐다.

주요 내용으로는 ▲임시소방시설 확인 점검 ▲용접·절단 작업 시 주위의 인화성 물질의 제거 등 안전 수칙 안내 ▲소방 출동로 장애요인 및 공사 현장 주변 가연물 비치 여부 등을 확인했다.

송성훈 서장은 "대형 공사장은 작은 부주의에도 자칫 큰 화재가 발생할 수 있는 곳"이라며 "화재 예방을 위해 관계자들의 철저한 안전관리와 지속적인 관심을 가져달라"고 말했다.

