[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 희귀·난치성 질환을 앓고 있는 중기 근로자 가족 123명에게 치료비 5억원을 전달했다고 21일 밝혔다.

치료비 지원을 통해 뇌병변으로 8년간 투병중인 이민재(가명·8세)군과 백혈병으로 항암치료 및 골수 이식을 진행하고 있는 이영자(가명·35세)씨 등이 도움을 받게 됐다.

기업은행은 중소기업 근로자의 복지 향상을 위해 2006년부터 IBK행복나눔재단을 설립하고 지금까지 총 535억원의 재원을 출연했다.

희귀·난치성 질환으로 투병 중인 근로자 가족 3032명에게 130억원의 치료비를 지원했다. 또 가정형편이 어려운 근로자 자녀 9600여명에게 장학금 168억원을 후원하는 등 사회공헌활동을 지속하고 있다.

윤종원 기업은행장은 “우리사회의 나눔 문화가 널리 퍼질 수 있도록 앞으로도 다양한 사회공헌활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr