[아시아경제 송승섭 기자]IBK저축은행이 20일 부산 진구 본점에서 장학금 수여식을 개최했다.

이번 수여식에는 서정학 IBK저축은행 대표와 장학생들이 참석했다. 장학생은 본점영업부가 위치한 관내 지역주민 자녀 중 13명을 선정했다. 임직원 바자회와 각종 내부행사를 통해 총 장학금 1000만원을 전달했다.

서 대표는 “작년 보다 더 많은 학생들에게 장학금을 전달하게 되어 기쁜 마음”이라면서 “지역사회를 위한 공헌활동을 확대해 가겠다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr