영남이공대, 산업자동화시스템 국제공인 자격시험 3명 합격

강태구, 노영준, 김민태 등 올해까지 31명 배출

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 대구시 영남이공대학교 ICT 반도체 전자계열 강태구, 노영준, 김민태 학생이 산업자동화시스템 국제공인 자격 인증시험에 합격했다.

이로써 영남이공대는 2018년부터 올해까지 총 31명의 오므론 산업자동화시스템 국제공인 자격인증 인재를 배출하게 됐다.

산업자동화시스템 국제공인 자격 인증시험은 국제적인 산업 자동화 전문 인력을 육성하고자 영남이공대학교와 일본 오므론 제어기기가 공동으로 개발했다.

이번 오므론 국제공인 LEVEL 1 인증시험은 오므론 산업 자동화와 PLC(Programmable Logic Controller) 이론, 실습 등에 대해 평가했다.

오므론은 ‘Sensing&Control+Think’를 핵심으로 한 자동화 기술의 선두주자로 제어기기, 전자 부품, 자동차 전장부품, 건강·의료기기 등 다양한 사업을 전개하는 기업이다.

2015년 산학협력 협약을 맺은 영남이공대와 오므론은 첨단기술연수와 인턴십 등은 물론 산업자동화시스템 국제공인 자격인증을 취득한 학생이 관련 현장에 취업하게 지원한다.

이듬해 영남이공대 ICT 반도체 전자 계열과 한국 오므론 제어기기는 LEVEL 2 자격인증 과정을 도입해 교육과정을 개선하고 4차산업에 대비한 현장 중심 실무형 인재를 양성할 계획이다.

