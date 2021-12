베트남서 직원 쓰러지자...1억 들여 에어앰뷸런스 띄운 회사

한세실업, 에어앰뷸런스 섭외·환자 출국 수속 등 모든 과정 도맡아...환송까지 단 3일 소요

[아시아경제 김서현 기자] 국내 의류 제조업체 한세실업이 베트남에서 뇌출혈로 쓰러진 직원을 한국으로 후송하기 위해 1억여원에 달하는 에어앰뷸런스 비용을 부담한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

18일 뉴스1 보도에 따르면 한세실업 베트남 생산 법인에서 일하던 한국인 직원 A씨는 지난 8월 생산 법인 기숙사에서 뇌출혈로 쓰러진 채 동료 직원에 의해 발견됐다.

A씨는 즉시 인근 병원으로 이송돼 뇌출혈 중증 판정을 받았지만, 해당 병원에서는 당장 수술이 어려웠다. 이에 호치민에서 뇌수술로 가장 잘 알려진 '쩌라이 병원'으로 다시 이송됐으나 장기화된 코로나19로 인해 현지 의료상황이 녹록지 않아, 당장 수술이 가능한 병원이 없었다.

이에 한세실업 측은 대한민국 영사관과 한인회 등에 직접 연락해 긴급 수술을 받을 수 있도록 도움을 요청했고, 당일 오후 9시쯤 발견된 지 약 14시간 만에 수술을 진행할 수 있었다.

수술은 무사히 끝났으나 현지 병원은 A씨에게 회복과 재활을 위해 한국으로의 이송을 권유했다. 하지만 A씨는 일반 비행기를 탈 수 없는 상태였다.

이를 전해 들은 한세실업은 긴급 임원회의를 열어 A씨를 에어앰뷸런스를 이용해 후송하기로 결정했다. 약 1억2000만원에 달하는 에어앰뷸런스 이용료 역시 회사가 부담하기로 했다.

한세실업은 그뿐 아니라 에어앰뷸런스 섭외부터 환자 출국 수속 등 모든 과정을 책임지고 진행한 것으로 전해졌다. A씨는 회사의 결정 이후 단 3일만에 한국으로 후송됐다.

A씨는 지난 9월11일 한국에 무사히 도착해 현재까지 회복 중에 있다. 그는 "당시 베트남 현지에서 수술을 빨리 할 수 있도록 회사가 힘써준 것으로 안다. 한국에서 안정을 취할 수 있도록 국내 이송까지 발벗고 나서 줘 정말 감사하다"면서 "본사의 빠른 조치 덕분에 위험한 상황을 넘기고 현재 가족들 곁에서 호전되고 있다"고 전했다.

