삼성전자, MLB 뉴욕 메츠 홈구장에 디스플레이 공급한다

공식 파트너사 선정

시티 필드 주 전광판 외 경기장 내 1300여개 DP·솔루션 공급

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자는 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠의 홈 경기장인 시티 필드에 디스플레이와 솔루션을 공급하는 공식 파트너사로 선정됐다고 19일 밝혔다.

2009년 뉴욕시에 개장한 시티 필드는 관중 약 4만2000명을 수용할 수 있는 초대형 경기장이다. 기존과는 전혀 다른 팬 경험을 제공하기 위해 리노베이션을 거쳐 2023년 메이저리그 봄 시즌 개막에 맞춰 재개장할 예정이다.

삼성전자는 시티 필드에 주 전광판을 비롯해 약 1300개의 디스플레이와 다양한 멀티 미디어 콘텐츠를 제어할 수 있는 솔루션을 공급한다.

경기장 중앙에 설치될 전광판은 총 면적 약 372㎡ 크기에 4K 해상도(3840x2160)를 갖춘 고화질 LED 스크린으로 제작된다. 또 메이저리그 구장 최초로 인터넷TV(IPTV) 기반 시스템을 구축하고, 100여개 채널의 스포츠와 엔터테인먼트 콘텐츠를 실시간으로 송출해 경기장 어디서나 생생한 경기 관람이 가능하게 한다.

삼성전자는 이미 미국 프로미식축구(NFL) 경기장인 LA 소파이와 라스베이거스 얼리전트, 미국 프로농구(NBA) 경기장인 샌프란시스코 체이스센터, 애틀란타 스테이트 팜 아레나 등에 LED 사이니지를 비롯한 다양한 디스플레이를 설치한 바 있다.

제프 딜라인 뉴욕 메츠 부사장은 "세계 최고 기업인 삼성전자와 협력하게 돼 기쁘다"며 "최첨단 기술을 씨티 필드 구장에 적용해 수백만명의 뉴욕 메츠 팬들에게 한층 진화한 야구 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

하혜승 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "미국 최고 인기 스포츠 중 하나인 메이저리그 팬들에게 최상의 관람 환경과 고객 경험을 제공할 예정"이라고 강조했다.

