경남도, '제60회 경상남도 문화상' 수상자 6인 시상

문학, 공연예술, 체육, 문화·언론, 학술·교육, 조형예술 6개 부문

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 16일 하병필 도지사 권한대행을 비롯한 수상자와 가족, 문화예술계 대표 등이 참석한 가운데 '제60회 경상남도 문화상 시상식'을 개최했다.

경상남도 문화상은 지역 문화예술 및 체육 발전에 이바지한 개인에게 노고를 격려하고 자긍심을 고취하고자 매년 수여해오고 있다. 1962년부터 지난해까지 357명을 배출했다.

도는 지난 11월 문학, 공연예술, 체육, 문화·언론, 학술·교육, 조형예술 등 6개 부문에 6명의 수상자를 결정했다.

부문 별로는 문학 부문 윤일광 시인, 공연예술 부문 김홍종 통영오광대 예능 보유자, 체육 부문 이강헌 창원대학교 명예교수, 문화·언론 부문 이병열 남명산업개발 대표이사, 학술·교육 부문 최두환 이순신리더십국제센터 전문교수, 조형예술 부문 최연현 화백이 각각 선정됐다.

문학 부문 윤 씨는 그의 시 '노래는 빛이야'가 노래로 작곡돼 초등학교 교과서에 수록되는 등 지역 문학 발전에 이바지한 공로를 인정받았다. 공연예술 부문 김 씨는 국가중요무형문화재 제6호인 통영오광대 예능 보유자로 다양한 분야에서 융합적 공연예술을 선보여 좋은 평가를 받았다.

체육 부문 이 씨는 체육 인재를 육성하고 경남 체육 발전의 이론적 토대를 마련하는 데 크게 이바지했다. 문화·언론 부문 이 씨는 지역 예술단체를 후원하고, 복합문화공간 개관을 통한 전시 및 문화 향유 기반 조성에 노력했다.

학술·교육 부문 최 씨는 충무공 이순신의 전략, 전술 및 지도력에 관한 연구와 강연으로 충무공 정신 계승·함양에 큰 역할을 담당했다. 조형예술 부문 최 씨는 한국화의 재해석을 통한 현대적 미를 추구하는 작품세계를 선보이며, 한국화 미술이론 체계화와 미술교육 발전에 이바지한 공로를 인정받았다.

하 권한대행은 "문화예술인이 지역에서 자유로운 창작활동을 펼칠 수 있게 체감할 수 있는 정책들을 계속 발굴하고, 도민이 문화예술을 통해 행복한 삶을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

