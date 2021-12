[포토] 윤석열, 이번엔 경제계와 ‘스킨십’

[아시아경제 윤동주 기자] 최태원 대한상의 회장이 16일 서울 중구 대한상공회의소를 방문한 윤석열 국민의힘 대선후보와 환담을 나누고 있다.

지난 15일 한국노총을 방문한 뒤 곧바로 대한상의를 찾은 윤석열 후보는 일자리, 환경, 규제 등 '기업하기 좋은 환경'을 위한 소신을 밝히고, 현 정부의 경제정책을 비판하며 자신의 경제 정책 전반에 대해 최태원 회장에게 소개했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr