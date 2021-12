LG에너지솔루션-지멘스, 美 '얼티엄셀즈' 스마트팩토리 만든다

독일 지멘스와 제조 지능화 구축 양해각서(MOU) 체결

美 GM 합작법인 얼티움셀즈 제2공장부터 협력 시작

전 세계 사업장의 '제조 지능화'

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 독일 지멘스와 함께 전 세계 배터리 사업장을 ‘제조 지능화’로 탈바꿈한다. 제너럴모터스(GM)와 배터리 합작사 ‘얼티움셀즈’ 공장부터 스마트팩토리로 구축한다.

LG에너지솔루션은 전날 서울 여의도 파크원 본사에서 ‘제조 지능화 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 14일 밝혔다. 이 자리에는 권영수 LG에너지솔루션 부회장, 세드릭 나이케 지멘스그룹 경영이사회 멤버 및 디지털 인더스트리 부문 CEO 부회장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 LG에너지솔루션은 GM 합작법인인 테네시 얼티움셀즈 제 2공장에 지멘스의 최첨단 스마트팩토리 기술을 적용해 제조 지능화 공장 구축 기반을 마련한다. 이를 시작으로 전 사업장으로 제조 지능화 구축을 확대한다.

지멘스는 LG에너지솔루션의 디지털 혁신 전략을 가속화할 수 있도록 전 공정을 지원한다. 양사는 LG에너지솔루션이 세계 최초로 설립하는 배터리 전문 교육기관인 ‘LG IBT’와 연계해 하드웨어·소프트웨어 및 디지털화 응용 교육 프로그램 개발 등에도 나선다. 디지털 트윈(Digital Twin) 로드맵도 협업할 계획이다. 이를 통해 LG에너지솔루션은 전 세계 사업장에서 최상의 품질을 갖춘 제품을 적기에 제공하고, 향후 빠른 증설 기반도 갖춰 나갈 예정이다.

제조 지능화는 전 세계적인 경영 화두인 ESG(환경·사회·지배구조)의 필수 요소로 꼽힌다. 제조 지능화가 구축되면 배터리 생산 전 공정에서 정보통신기술(ICT) 기반의 실시간 모니터링 시스템이 마련되고, 고효율·고품질 제품 양산이 가능하다.

권영수 LG에너지솔루션 부회장은 "제조 지능화는 배터리 품질 고도화, 제조 공급망의 효율성 극대화를 위해 반드시 확보해야 할 핵심 역량"이라며 "스마트팩토리 분야 글로벌 선도 업체인 지멘스와 업무협약을 통해 배터리 제조 기술의 디지털화, 효율화를 이뤄내 고객들에게 최상의 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

세드릭 나이케 지멘스그룹 경영이사회 멤버 및 디지털 인더스트리 부문 CEO 부회장은 "미래 전기차 시장의 핵심인 탄소 중립 운송수단의 실현을 위해서는 고성능 배터리가 필수적이다"며 "지멘스와 LG에너지솔루션은 배터리 제조 분야의 비약적인 도약을 위해 협력할 것이다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr