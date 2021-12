삼성바이오 생산 모더나 백신 정식품목허가… '국내 생산 mRNA 백신 중 최초'

[아시아경제 이춘희 기자] 긴급사용승인을 통해 국내 접종에 쓰여온 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 29,000 등락률 -3.22% 거래량 78,202 전일가 901,000 2021.12.13 15:30 장마감 관련기사 돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선오미크론 우려 불식에 外人·기관의 ‘사자’…코스피 장중 1%대 상승폭 close 생산 모더나 코로나19 백신이 정식 품목허가를 받았다.

식품의약품안전처는 지난달 8일 모더나코리아가 신청한 '스파이크박스주' 삼성바이오로직스 생산분에 대한 제조품목허가를 결정했다고 13일 밝혔다.

스파이크박스주는 지난 5월21일 수입품목허가된 미국 모더나사에서 개발한 '모더나스파이크박스주'와 같은 백신이다. 백신명이 지난 5월 허가 당시 '모더나코비드-19백신주'에서 지난달 1일 변경됐다.

현재 삼성바이오로직스는 모더나와 위탁생산(CMO) 계약을 맺고 원료의약품(DS)을 수입·공급받아 충진·표시 등 공정을 거쳐 모더나 코로나19 백신 완제의약품(DP)을 생산하고 있다.

이 백신은 코로나19 바이러스의 항원 유전자를 메신저 리보핵산(mRNA) 형태로 주입해 체내에서 항원 단백질을 생성해 면역반응을 유도한다. 특히 국내에 허가된 코로나19 백신 중 처음으로 국내에서 생산된 mRNA 백신이다.

앞서 식약처는 지난 10월25일 삼성바이오로직스의 백신 제조시설에 대해 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 인증을 마치고 같은날 질병관리청 신청에 따라 긴급사용승인한 바 있다. 이어 10월28일 모더나 코로나19 백신 초도생산물량(PPQ) 243만5000회분을 시작으로 현재 국내 도입이 이뤄지고 있다.

