솔루스첨단소재, SK하이닉스 '반도체 초극박 소재' 승인 획득

국내 동박업계 최초 차세대 MSAP에 적용 가능한 초극박으로 공식 인정

[아시아경제 이혜영 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 92,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 94,100 2021.12.13 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일솔루스첨단소재, 계열사 볼타에너지솔루션스에 541억원 규모 채무보증 결정솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨 close 는 SK하이닉스로부터 반도체용 초극박 소재에 대한 최종 승인을 획득했다고 13일 밝혔다.

국내 동박업계에서 차세대 미세회로 제조공법인 MSAP(Modified Semi-Additive Process)에 적용 가능한 소재로 공식 인정받은 것은 이번이 처음이다.

SK하이닉스 맞춤형으로 개발한 초극박은 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 92,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 94,100 2021.12.13 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일솔루스첨단소재, 계열사 볼타에너지솔루션스에 541억원 규모 채무보증 결정솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨 close 동박 제조기술의 집약체다. 머리카락 굵기 50분의1 수준인 2㎛(1㎛는 1미터의 100만분의1)로 극도로 얇은 두께가 특징이다. 특히 회로선폭 미세화로 반도체의 소형화·집적화·고성능화를 실현할 수 있는 MSAP에 적합한 동박 물성을 구현했다.

이번 소재 승인은 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 92,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 94,100 2021.12.13 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일솔루스첨단소재, 계열사 볼타에너지솔루션스에 541억원 규모 채무보증 결정솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨 close 유럽법인인 서킷포일 룩셈부르크(CFL)의 독자 기술력이 이뤄낸 성과다. CFL은 △2㎛ 이하의 극박 양산 설비 구축 △다양한 표면 처리 △도금 공정 최적화를 통해 세계 최고 수준의 동박 제조기술 및 고객 맞춤형 소재 양산 경험을 보유하고 있다.

파비안느 보젯 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 92,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 94,100 2021.12.13 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일솔루스첨단소재, 계열사 볼타에너지솔루션스에 541억원 규모 채무보증 결정솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨 close 동박사업본부장은 “가장 까다로운 신뢰성 테스트를 포함해 소재 승인 전 과정을 1년 반 만에 최종 통과해 통상 2년 이상의 소요기간을 단축했다”며 “이번 승인을 계기로 SK하이닉스의 반도체 핵심 소재 국산화에 기여하는 동시에 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 92,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 94,100 2021.12.13 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일솔루스첨단소재, 계열사 볼타에너지솔루션스에 541억원 규모 채무보증 결정솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨 close 의 글로벌 반도체 밸류체인 진입이 가시화되며 상호 윈윈(win-win)이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr