[아시아경제 이민우 기자] 프럼파스트 프럼파스트 035200 | 코스닥 증권정보 현재가 6,830 전일대비 30 등락률 +0.44% 거래량 230,943 전일가 6,800 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“두산중공업” 후속 株 나왔습니다 close 는 보통주 1주당 현금 50원을 배당하기로 결정했다고 10일 공시했다. 배당금 총액은 4억2323만원이며 배당기준일은 12월31일이다.

