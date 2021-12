미래에셋생명, 퇴직연금 시스템 편의성 키워 전면 개편

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 4,110 전일대비 10 등락률 +0.24% 거래량 9,437 전일가 4,100 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 올들어 1800명 짐쌌다…보험사 '인력 엑소더스'ESG채권에 눈돌리는 보험사…한화생명도 10억달러보험사 금융사고 4년간 600억…내부통제 부실 close 은 퇴직연금 가입자의 거래 편의성을 높이고 자산관리 서비스를 강화하기 위해 퇴직연금 시스템을 전면 개편한다고 10일 밝혔다.

미래에셋생명 개인형퇴직연금(IRP)에 가입하려는 고객은 별도 서류제출 없이 휴대폰 신분증 인식만으로 시중 증권사와 은행처럼 비대면 신탁 계좌 개설이 가능하다. 또 퇴직연금 가입자를 대상으로 스마트패드를 통한 실시간 상담 및 운용상품 변경 기능을 도입하며 빠르고 편리한 원스톱 모바일 서비스를 제공한다.

내부 업무처리 시스템도 전면 개편했다. 다수 기업이 참여할 수 있는 표준형 DC제도를 개발하고, IPS(투자위원회 구성 및 투자원칙보고서) 의무 시행에 따라 관련 시스템을 업그레이드했다.

전순표 미래에셋생명 법인영업부문대표는 "코로나19로 가속화된 언택트 시대에 발맞춰 고객의 편익을 높이고, 모바일 기반의 차별화된 서비스를 제공하기 위해 발빠르게 퇴직연금 시스템을 개편했다"며 "차별화된 컨설팅과 높은 수익률의 상품 경쟁력을 바탕으로 고객의 행복한 은퇴설계에 동행하겠다"고 밝혔다.

