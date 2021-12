광주창조경제혁신센터, 유망 스타트업 해외진출 지원

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주창조경제혁신센터(센터장 하상용, 이하 광주혁신센터)는 지난 8일(한국시간) 광주지역 유망 스타트업의 해외 진출과 해외 투자유치를 지원했다.

또 해외 투자기관과의 연계 강화를 위해 미국 현지법인 투자사인 KSWAN VENTURES와 업무협약식을 진행했다.

이와 더불어 유망 스타트업 4개사(㈜클라우드스톤, 인트플로우(주), ㈜빈센, ㈜넷온)의 IR을 개최하여 해외 투자자에게 소개하는 자리를 마련했다.

이번 업무협약의 주요 내용은 지역내 글로벌 성장 지향 유망 스타트업 발굴 및 해외 진출 지원, 해외 투자유치를 위한 투자 프로그램 협력, 인공지능 관련 4차 산업기술에 부합하는 협력 네트워크 구성 등 해외 진출을 위한 다양한 방법으로 협력할 예정이다.

KSWAN VENTURES는 글로벌 IT기술 혁신을 만들어 나가는 미국 실리콘밸리(Silicon Valley)에 위치한 글로벌 투자 기업으로 한국 뿐만 아니라 미국, 유럽, 동남아시아 초기 스타트업에 투자를 집중하고 있다.

유니크한 투자 및 엑싯 선순환 구조를 구축하여 국내·외 유수 초기 스타트업의 투트랙 육성(국내, 글로벌)을 통해 기업의 유기적인 성장 가능성을 재고한다.

광주혁신센터는 이번 업무협약을 비롯하여 지난 11월 한국무역협회 광주전남지역본부와 글로벌 진출 지원을 위한 업무협약을 진행했다.

지속되는 코로나 시국에 해외 진출에 어려움을 겪는 지역 유망 스타트업의 니즈를 파악하고, 해외진출에 도움이 될 수 있는 방법을 다양하게 준비하고 있다.

이처럼 광주혁신센터는 유망 스타트업과 지역의 창업저변 확대를 위한 프로그램을 활발히 추진하고 있다. 유망 스타트업 발굴 육성을 위해 예비창업패키지, 우수창업기업집중지원사업, G-IN 스타트업 JUMP 등을 통해 시제품제작 지원을 하였으며, 창업을 꿈꾸고 희망하는 일반인과 대학생을 대상으로 한 G-IN 창업아카데미(창업스쿨), 루키스타트업캠프(창업캠프)를 진행했다.

또한 개인투자조합을 설립하여 지역의 투자 문화 보급 및 확산하는 구심점 역할을 수행하고 있다.

하상용 센터장은 “업무협약을 통해 해외진출을 위한 한 줄기 빛을 만들었다. 이처럼 기관에서 정책을 기획하고 연구하는 것에 그치는 것이 아니라 스타트업의 관점에서 니즈를 파악하고 지원책을 마련하고자 항상 노력하는 광주혁신센터가 되겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr