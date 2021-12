그리팅, 알토스벤처스 등에서 시리즈A 투자 유치

기업용 채용 관리 솔루션 '그리팅' 운영 스타트업

[아시아경제 김철현 기자] 기업용 채용 관리 솔루션 '그리팅'을 운영하는 두들린(대표 이태규)은 알토스벤처스 등으로부터 43억 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 9일 밝혔다.

이번 투자에는 알토스벤처스가 새롭게 참여했으며 기존 투자자인 퓨처플레이, 프라이머, 슈미트, 동훈인베스트먼트도 후속 투자로 참여했다. 이번 시리즈A 투자를 주도한 알토스벤처스는 쿠팡, 크래프톤, 우아한형제들, 직방, 당근마켓, 비바리퍼블리카 등 국내 유수의 IT 기업들에 투자한 바 있다.

그리팅은 인재 채용 과정에서 기업이 겪는 어려움을 해결하는 원스톱 채용 솔루션으로, 다수의 채용 플랫폼을 통해 지원한 이력서를 한 번에 열람하고 관리할 수 있다. 또한 각 지원자별 평가, 일정 조율, 합격 유무 통보를 그리팅으로 확인할 수 있어 인재 채용 담당자와 경영진들의 복잡한 커뮤니케이션 과정을 대폭 줄인다. 현재 그리팅은 쏘카, 아이디어스, 패스트파이브, 넵튠, 강남언니 등 약 1300여 개의 기업을 고객사로 둘 정도로 폭발적인 성장세를 보이고 있다.

이번 투자를 주도한 박희은 알토스벤처스 파트너는 "그리팅은 채용공고에서부터 합격통보에 이르는 전체 채용 과정에서 회사의 비용과 시간을 줄이고 효율적인 의사결정이 가능하도록 도와 대기업 및 스타트업의 채용담당자들에게 큰 호응을 얻어내고 있다"며 "고객의 목소리에 집중하면서 필요한 기능을 빠르게 업데이트하고, 고객반응을 체크하며 개선하는 팀의 역량을 믿고 투자를 결정하게 됐다"고 말했다.

이태규 두들린 대표는 "이번 투자유치를 통해 그리팅 서비스를 함께 만들어 갈 인재 채용과 서비스 고도화에 집중할 계획"이라며 "기존 고객들의 피드백을 빠르게 수렴하고 제품을 개선해 나가는 구조를 만들 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr