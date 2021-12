"모네·고흐 작품 체험하세요"…롯데百 동탄점, 미디어아트 전시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 17일부터 내년 3월13일까지 동탄점 1층 ‘에이트스퀘어’에서 국내 최초로 ‘라스팅 임프레션즈’ 미디어아트 전시를 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 전시에서는 너비 18m, 높이 4m의 국내 최대 크기의 3D 스크린을 통해 인상주의 화가들의 위대한 작품을 만날 수 있으며, 몰입형 3D 디지털을 통해 마치 명화 속 한 장면의 주인공이 된 것처럼 생생하게 체험할 수 있다.

모네, 반 고흐 등 인상주의 화가들의 작품 중 전 세계적으로 널리 알려진 명화 104점을 선별해 선보인다. 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤에’, 모네의 ‘수련’이 대표 작품으로, 10명의 3D 엔지니어들이 각각의 작품당 160시간 이상을 들여 디지털 영상으로 새롭게 구현했다. 관객들은 가벼운 3D 안경을 착용하고 편안히 앉아 2차원 평면의 그림이 아닌 빛과 함께 시시각각으로 움직이는 색채의 변화를 생생하게 감상할 수 있다.

전시는 매일 11시부터 19시까지 정각에 시작되며 러닝타임은 45분이다. 예매는 네이버와 인터파크에서 오는 10일부터 진행될 예정으로, 잔여 수량에 따라 현장에서도 티켓 구매가 가능하다.

롯데백화점 관계자는 “라스팅 임프레션즈는 미국에서 언론과 관객에게 극찬을 받은 전시로, 고객들에게 완전히 새로운 경험을 제공하기 위해 동탄점에서 선보이게 됐다”며 “영상과 함께 클래식, 샹송 등 청각적인 요소까지 완벽하게 어우러져 고객들의 오감이 만족되는 특별한 경험이 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr