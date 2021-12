홈씨씨, 욕실 시공 패키지 출시

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 욕실 시공 패키지를 출시했다.

홈씨씨의 욕실 시공 패키지는 타일, 위생도기, 욕실자재를 모두 포함한 토탈 시공 패키지로, 최신 트렌드를 반영한 세련된 디자인과 전문 MD가 엄선한 고품질 자재로 구성됐다. 특히 치마형 양변기, 일체형 세면기, 신소재 수전, LED 조명 등 유명 브랜드 아파트에 납품되는 고급 욕실자재를 합리적인 가격에 시공 받을 수 있는 점이 특징이다.

개인의 취향과 인테리어 컨셉에 맞춰 △오가닉 뉴트럴 △소프트 클래식 △트렌디 모던 등 세 가지 타입의 디자인을 선택할 수 있으며, 욕실의 목적과 크기에 따라 욕조형, 파티션형, 컴팩트형 등 욕실 형태의 선택도 가능하다.

홈씨씨는 오랜 경험과 노하우에 바탕을 둔 표준화된 시공 프로세스에 따라 홈씨씨 본사가 검증한 전문 시공 파트너가 시공하며, 본사에서 상담 접수부터 AS까지 시공 전 과정을 직접 관리해 안심할 수 있다. AS기간은 시공 후 1년간이다.

홈씨씨 관계자는 "욕실은 가족 모두의 위생과 건강에 중요한 공간인 만큼 홈씨씨가 검증한 전문 시공 파트너를 통해 유명 브랜드 아파트의 욕실을 합리적인 가격에 만나보시길 추천한다"고 전했다.

홈씨씨는 욕실 시공 패키지 출시를 기념해 오는 31일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 홈씨씨몰에서 욕실 시공 무료 상담을 신청한 고객 전원에게 스타벅스 기프티콘을, 추첨을 통해 상담 신청 고객 중 3명에게는 일리 캡슐 커피 머신을 증정한다.

또 무료 상담 후 실측까지 진행하면 신세계 상품권 2만원을 추가로 증정하고, 추첨을 통해 당첨된 실측 진행 고객 1명에게는 다이슨 슈퍼소닉 헤어드라이기도 증정한다. 여기에 실제 시공을 진행한 고객 전원에게는 신세계 상품권 20만원을 제공하며 시공 고객 5명에게는 선착순으로 일렉트로룩스 Q7 청소기도 제공한다. 시공 후 개인 SNS 채널에 시공 후기를 남기면 신세계 상품권 2만원을 추가로 받을 수 있다.

한편 홈씨씨는 오는 31일까지 홈씨씨몰에서 침대, 매트리스, 서랍장, 협탁 등으로 구성된 침실 인테리어 패키지 기획전도 함께 진행한다. 행사 기간 중 침실 가구 구매 고객에게는 구매 금액에 따라 최대 12만원의 신세계 상품권을 증정한다. 홈씨씨는 다양한 인테리어 패키지 상품을 지속 개발해 고객 만족을 높여갈 계획이다.

