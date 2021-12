에코밴스, SKC 상대로 790억원 규모 유상증자 결정

[아시아경제 황윤주 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 4,000 등락률 -2.16% 거래량 284,635 전일가 185,500 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 SK그룹 '전문경영인 부회장 체제' 확립SKC, 새 대표에 동박 사업 기여한 박원철…SK넥실리스, 이재홍 대표 취임[인사] SKC close 의 종속회사인 에코밴스는 시설자금을 마련하기 위해 790억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 7일 공시했다.

에코밴스는 최대주주인 SKC가 보유한 PBAT·PBS 생산기술 및 관련 지식재산권을 받고, 그 대가로 '에코밴스㈜가 발행하는 신주 전량(7900주)을 현물출자자인 SKC에 배정하는 거래라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr