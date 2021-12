[아시아경제 황윤주 기자]

◇ 전무 승진

▲ SM상선 유조혁

◇ 상무 승진

▲ 대한해운[005880] 민태윤 ▲ SM상선 김호윤 ▲ 동아건설산업 김원춘 ▲ 울산방송 박정대 ▲SM화진 조수원

◇ 상무보 승진

▲ TK케미칼 김오현 조동필 오정택 ▲ SM화진 이재열

◇ 부장 승진

▲ 우방산업 안준영 이종현 ▲ SM상선건설부문 김종만 ▲ 우방 변용수 고광성 임충열 김진열 ▲ 동아건설산업 노재호 김근 권태욱 강대희 ▲ 경남기업 이영빈 이상훈 이해일 최부규 ▲ 삼환기업 이병수 손공식 ▲ 대한해운 전원규 최희대 이일특 오종민 ▲ SM상선 여상협 유광욱 김지숙 조충열 ▲ 대한상선 김상훈 송진성 박진호 ▲ KLCSM 손균한 ▲ TK케미칼 김수철 복창수 김주형 임재민 안형기 ▲ 남선알미늄 이동훈 ▲ 남선알미늄자동차부문 김진수 ▲ 벡셀 홍제표 천무창 ▲ SM인더스트리 한상천 ▲ SM스틸 정재훈 양기철 김일섭 ▲ SM화진 채정훈 ▲ SM하이플러스 양범진 ▲ SM신용정보 박준혁 ▲ 호텔탑스텐강릉 인성수 이헌우

