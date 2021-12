중소기업 95.7% “탄소중립 전환비용 부담된다”

중기중앙회, 2050 탄소중립 관련 중소기업 실태조사

“中企전용 전기요금제, 납품단가연동제 등 맞춤형지원책 절실”

[아시아경제 김희윤 기자] 정부의 탄소중립 시나리오가 속도를 내고있는 가운데 대응 계획을 마련한 중소기업은 10곳 중 2곳도 채 안되는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 이같은 내용의 '2050 탄소중립 관련 중소기업 실태조사' 결과를 6일 발표했다. 이번 조사는 지난 11월 9일 부터 19일 까지 제조 중소기업 352개를 대상으로 진행됐다.

응답 기업 중 48.6%는 탄소중립을 인지하고 있는 것으로 조사됐다. 하지만 대응계획이 있는 기업은 13.9%로 가지고 있다고 응답한 기업이 7.1%, 수립할 계획이라고 응답한 기업이 6.8%에 그쳤다.

온실가스의무감축제도 해당기업은 42.2%가 대응계획을 수립한 것에 반해 비해당기업은 7.7%만 대응계획을 수립하고 있다고 응답해 경영환경별로 탄소중립에 대한 인식과 대응수준이 상이한 것으로 드러났다.

기업이 탄소중립에 대한 대응계획을 수립하지 못하는 이유로 ‘새로운 환경변화에 대응할 자금·인력 부족(58.7%)’이 가장 높게 나타났다. 이어 ‘탄소중립에 대해 이해하고 검토할 시간적 여유 부족(18.5%)’, ‘저탄소 제품생산/공정전환에 대한 인센티브 부족(14.9%)’ 순으로 조사됐다.

탄소중립 동참 필요성을 느끼는 기업은 64.2%에 달했으나 정부의 2030 온실가스 40% 감축목표에 대해서는 79.8%가 부정적(감축과 달성시기 모두 가능하다 11.6% + 감축은 가능하나 `30년까지는 불가능하다 68.2%)라고 응답했다. 즉 중소기업의 탄소중립 이행의지와 정책목표간 괴리를 축소시킬 수 있는 지원정책이 필요한 것으로 확인됐다.

응답기업의 대부분인 95.7%가 탄소중립에 추가 소요 비용이 부담 된다고 답했다. 가장 높은 비용이 소요될 것으로 예상되는 부분은 ▲시설교체·설치비용(63.1%)가 가장 많았고, 이어 ▲원자재 가격인상(18.5%) ▲전기요금(12.5%) 순으로 나타났다.

중소기업들은 가장 필요한 정부 지원 정책으로 ▲중소기업 차등(전용) 전기요금제 마련(59.1%)을 꼽았다. 다음으로 ▲긴급운영자금 등 노후시설 교체비용 지원(28.1%) ▲비용상승분 반영 위한 납품단가연동제 등 도입(26.7%) 순으로 응답했다.

특히 광업·시멘트, 철강·금속 업종은 각각 61.5%, 45.8%가 노후시설교체비용을, 기계·조선, 화학·플라스틱·섬유 업종은 각각 68.8%, 59.6%가 차등(전용)요금제 마련이 가장 필요한 지원책이라고 답했다.

양찬회 중소기업중앙회 혁신성장본부장은 “독일의 경우 탄소중립으로 인한 에너지비용부담 경감 및 산업경쟁력 유지를 위해 철강 등에 전기료 인하·환경세 감면 등의 다각적인 지원책을 펼치고 있다”며 “기업간 탄소중립 대응수준이 상이한 만큼 성공적인 탄소중립 완성을 위해 중소기업 전용 전기요금제, 납품단가연동제 등을 도입해 중소기업의 전반의 그린격차를 축소 할 필요가 있다”고 말했다.

